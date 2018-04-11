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На качелях погоды. Аномальное тепло в столице резко сменилось холодом
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На качелях погоды. Аномальное тепло в столице резко сменилось холодом 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Погода продолжает преподносить сюрпризы жителям столицы, передает телеканал Москва 24. Если днем во вторник температура воздуха повысилась до абсолютного рекорда для этого времени года, то спустя всего несколько часов резко похолодало, и пошел дождь со снегом. С чем связаны эти погодные причуды, и чего ждать москвичам в ближайшие дни?
Как пояснил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, «кухней погоды» в определенной мере является Баренцево море. Сейчас оно почти полностью покрыто льдами, поэтому циклоны, проходящие с севера, будут приносить в столицу холодные воздушные массы, отметил климатолог.
Почему в Подмосковье не было больших подтоплений, несмотря на высокий снежный покров, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. «В дневные часы воды накапливалось на поверхности земли много, но ночью, когда температуры понижались и, более того, под утро даже бывали заморозки, − эта вода вся уходила», − пояснил метеоролог. По этой причине резкого повышения уровня воды в реках и «весенней распутицы» в Подмосковье не произошло. «Сейчас уже можно сказать, что снег на полях в Подмосковье сошел полностью, а в лесах его осталось примерно процентов 30», − добавил Синенков.
Уточняется, что днем в среду, 11 апреля, осадки в столице прекратятся, облаков станет меньше. При этом воздух прогреется максимум до +10 градусов, а скорость северо-восточного ветра в порывах будет достигать 8 метров в секунду. К вечеру, сообщают синоптики, ветер немного ослабеет, а температура опустится до + 5 градусов. В ночное время возможны даже заморозки до минус 1 градуса.
В связи с усилением ветра на 11 апреля был объявлен желтый уровень погодной опасности. Однако, по словам синоптиков, холода надолго не задержатся. Уже к выходным наступит очередное потепление, воздух прогреется до 17 градусов выше нуля.
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