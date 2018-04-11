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Атлантический циклон заваливает снегом Ямал
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Атлантический циклон заваливает снегом Ямал 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Буквально за 12 часов в западных районах ЯНАО выпала треть месячной нормы осадков. Погодные сюрпризы ощутили на себе сегодня утром жители Приуральского и Шурышкарского районов, а также Салехарда.
За ночь выпало до 12 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы, рассказала начальник отдела метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Чулева. Собеседница отмечает, в апреле такое случается раз в три-пять лет. А если вспомнить конец мая прошлого года, то нынешним сугробам и вовсе удивляться не стоит. Их появлению ямальцы обязаны мощному и с хорошим запасом влаги атлантическому циклону. Сегодня он продолжил свое путешествие по региону. Снег уже идет в Надымском районе.
— Циклон будет определять погоду в округе в ближайшие три дня, интенсивность снега снизится, но в большинстве районов постепенно усилится ветер до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 7-12 градусов, днем от нуля до плюс 5 градусов, — отметила Наталья Чулева.
Она отметила, что в целом первая декада апреля выдалась теплее нормы на 1-3 градуса, а норму по осадкам помог выполнить нынешний циклон.
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