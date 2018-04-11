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После 15 апреля в столице ожидается всплеск аллергии на пыльцу
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После 15 апреля в столице ожидается всплеск аллергии на пыльцу 

Управа района Южное Бутово 1 час назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщил главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Александр Пампура, с 15 апреля ожидается сезонный всплеск аллергии на пыльцу.
Ждать периода обострения аллергических реакций на цветение растений стоит во второй половине апреля. Уже сейчас достаточно тепло, если такая погода продержится, пора активного цветения может начаться после 15 апреля.
А. Пампура рекомендовал аллергикам не ориентироваться на интернет-карты с данными о концентрации пыльцы в воздухе.
Такие карты нужны больше с научной, исследовательской точки зрения, но пациентов с пыльцевой аллергией это введёт в заблуждение. Не стоит, ориентируясь на календарь пыления, менять свою обычную терапию, — добавил специалист.
Фото взято: https://www.people-pro.ru/upload/medialibrary/9ec/9ec5a83498ad4feadc19864ae31ef951.jpg
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