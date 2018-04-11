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После 15 апреля начнется сезонный всплеск аллергии на пыльцу
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После 15 апреля начнется сезонный всплеск аллергии на пыльцу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ждать периода обострения стоит во второй половине апреля.
После 15 апреля в столичном регионе ожидается открытие сезона аллергии на пыльцу. Об этом сообщил главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Александр Пампура.
— Ждать периода обострения стоит во второй половине апреля. Уже сейчас довольно тепло, если такая температура продержится, то сезон может уже начаться где-то после 15 апреля, — отметила Александр Пампура.
Специалист порекомендовал не ориентироваться на интернет-карты с данными о концентрации пыльцы в воздухе и не менять из-за них свою привычную терапию.
— Пыльцевой мониторинг нужен с научной, исследовательской точки зрения, но пациентов с пыльцевой аллергией это может запутать. Не стоит, ориентируясь на календарь пыления, менять свою терапию, — цитирует слова аллерголога-иммунолога агентство городских новостей «Москва».
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