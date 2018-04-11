Синоптики рассказали, сколько в Москве продлятся «погодные качели»

Жаркий вторник, когда градусники термометров достигли отметки в 20 градусов выше нуля, в среду сменился резким похолоданием, сильным ветром и снегом.

По данным метеорологов, такие «погодные качели» продлятся до конца апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ

В то же время начавшееся в последние дни резкое потепление буквально наводнило российские города. Гигантские сугробы, которые коммунальщики не вывозили в течение зимы, сейчас начали слишком быстро таять.

Тюмени. Настоящее половодье, по данным телеканала, отмечается в Ульяновске , Набережных Челнах, Рязани

«Если увидите эту лужу, там можно по пояс утонуть, а с ребенком вообще нереально, это происходит каждый год — никто не следит, не делает отводы: мол, когда высохнет, тогда и будете играть», — рассказал телеканалу житель Тюмени Евгений Шубин