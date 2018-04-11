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Синоптики рассказали, сколько в Москве продлятся «погодные качели»
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Синоптики рассказали, сколько в Москве продлятся «погодные качели» 

Ридус 1 час назад
Жаркий вторник, когда градусники термометров достигли отметки в 20 градусов выше нуля, в среду сменился резким похолоданием, сильным ветром и снегом.
По данным метеорологов, такие «погодные качели» продлятся до конца апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
В то же время начавшееся в последние дни резкое потепление буквально наводнило российские города. Гигантские сугробы, которые коммунальщики не вывозили в течение зимы, сейчас начали слишком быстро таять.
Настоящее половодье, по данным телеканала, отмечается в Ульяновске, Набережных Челнах, Рязани, Тюмени.
«Если увидите эту лужу, там можно по пояс утонуть, а с ребенком вообще нереально, это происходит каждый год — никто не следит, не делает отводы: мол, когда высохнет, тогда и будете играть», — рассказал телеканалу житель Тюмени Евгений Шубин.
Как сообщал «Ридус», во вторник вечером МЧС предупредил москвичей о сильном ветре и мокром снеге. По данным синоптиков, в ночь на 12 апреля будут заморозки до минус двух градусов.
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