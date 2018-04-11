Энергетический комплекс Подмосковья подготовят к лету с учетом погодных аномалий

Специалисты учтут возможные аномальные погодные явления при подготовке энергетического комплекса Подмосковья к летнему сезону, сообщается на официальном портале правительства Московской области

«С каждым годом погодные условия не перестают удивлять нас несвойственными для наших широт аномальными явлениями. Безусловно, мы просто обязаны учитывать эти аномалии при подготовке к летнему сезону. Нельзя забывать также, что лето — это еще и пожароопасный сезон. Надо сказать, что аномалии последних лет послужили весьма сильным катализатором по повышению уровня и качества реагирования на ЧС в Подмосковье», — сказан министр энергетики Московской области Леонид Неганов

Он также отметил, что реагирование на погодные аномалии отрабатывается в рамках учений.

По словам министра, сетевыми компаниями значительно обновлен и улучшен автопарк спецтранспорта и проведена модернизация спецсредств. Регулярно проводятся учения с учетом опыта работы при погодных аномалиях.

«Энергокомплекс региона готов к таким ситуациям. Но мне, да уверен, что и жителям тоже, не хотелось бы, чтобы погода преподносила такие неприятные сюрпризы», — добавил Неганов.

В 2017 году число аварий на электросетях в Подмосковье сократилось почти на 25%.