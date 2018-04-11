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В четырех районах Сахалинской области продолжит действовать циклон
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"Нафтогаз" обрадовался заявлению Меркель
"Нафтогаз" обрадовался заявлению Меркель

В четырех районах Сахалинской области продолжит действовать циклон 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ночью 12 апреля на территории Долинского, Томаринского, Поронайского и Макаровского районов ожидается мокрый снег, сильный ветер и ухудшение видимости до 500 метров.
Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле областного управления МЧС, сообщает ИА SakhalinMedia.
Жителям рекомендуют проявлять осторожность при выезде за пределы населенных пунктов; не передвигаться на транспорте на высоких скоростях; остерегаться обрыва проводов, падения столбов, деревьев и рекламных конструкций.
Туристическим группам, находящимся на маршрутах, советуют переждать непогоду в подготовленных для этого местах.
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