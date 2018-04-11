В четырех районах Сахалинской области продолжит действовать циклон

Ночью 12 апреля на территории Долинского, Томаринского, Поронайского и Макаровского районов ожидается мокрый снег, сильный ветер и ухудшение видимости до 500 метров.

Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле областного управления МЧС , сообщает ИА SakhalinMedia.

Жителям рекомендуют проявлять осторожность при выезде за пределы населенных пунктов; не передвигаться на транспорте на высоких скоростях; остерегаться обрыва проводов, падения столбов, деревьев и рекламных конструкций.

Туристическим группам, находящимся на маршрутах, советуют переждать непогоду в подготовленных для этого местах.