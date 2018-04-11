Гидрологическая обстановка в Кемеровской области остается стабильной

Специалисты оценивают гидрологическую обстановку в Кузбассе как стабильную.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кемеровской области , в Малиновке Калтанского городского округа стала освобождаться ото льда Кондома, приток Томи. На юге Кузбасса наблюдается потепление, а также осадки в виде дождей. В ночь на 10 апреля в райцентре Промышленная вскрылась Иня — приток Оби

Оперативные службы МЧС находятся на круглосуточном дежурстве, наблюдение за уровнем воды в реках и водоемах области ведется в круглосуточном режиме.