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Гидрологическая обстановка в Кемеровской области остается стабильной
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"Нафтогаз" обрадовался заявлению Меркель
"Нафтогаз" обрадовался заявлению Меркель

Гидрологическая обстановка в Кемеровской области остается стабильной 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Специалисты оценивают гидрологическую обстановку в Кузбассе как стабильную.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, в Малиновке Калтанского городского округа стала освобождаться ото льда Кондома, приток Томи. На юге Кузбасса наблюдается потепление, а также осадки в виде дождей. В ночь на 10 апреля в райцентре Промышленная вскрылась Иня — приток Оби.
Оперативные службы МЧС находятся на круглосуточном дежурстве, наблюдение за уровнем воды в реках и водоемах области ведется в круглосуточном режиме.
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