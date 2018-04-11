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Солнечно и ясно: точный прогноз погоды на 11 и 12 апреля
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Солнечно и ясно: точный прогноз погоды на 11 и 12 апреля 

Sputnik Молдова 1 час назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. В среду на территории Молдовы ожидается теплая погода без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется до +20, +22 градусов. В ночные часы ожидается температура до + 8 + 10 градусов.
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Атмосферное давление — нормальное.
Днем возможны малые геомагнитные бури, поэтому все, кто является метеозависимыми, должны следить за своим самочувствием и принимать при необходимости назначенные специалистами препараты. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением!
В последующие дни — 11 и 12 апреля — ожидаются еще более высокие температурные показатели. В обеденные часы столбик термометра покажет +20, +22 градуса.
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Считалось, что в старину молодые мужчины именно 11 марта обходили стороной красивых женщин, в которых, согласно преданию, вселялись кикиморы.
Они могли соблазнить парней, заманить их в лес и забрать силу либо убить. Также день 11 марта известен как Птичий день, поскольку птицы прилетали из теплых краев и начинали вить гнезда. Но говорили: «Не стоит верить ранней весне — еще морозы вернутся и посевы уничтожат».
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Покровителем 11 марта является святой Порфирий, память которого почитается православной церковью. Считалось, что день ото дня должны начаться полевые работы, хотя крестьяне не спешили приниматься за дело — известно было, что именно сейчас велика вероятность возвращения сильных морозов. Люди 11 марта анализировали природные явления и пытались предсказать погоду на ближайшее время.
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