Прогноз погоды. Испортившаяся погода не скоро восстановится

В среду, 11 апреля, выходя утром на улицу, одевайтесь теплее: на термометрах -1…+1°С, сильный северо-восточный ветер и снег. Днём осадки прекратятся. Выглянет солнце, и температурный максимум, на который можно рассчитывать сегодня — это +5…+6°С. Вечером небо останется чистым, ветер немного ослабит силу, и температура уйдёт в минус: -1…-3°С, ночью -4…-6°С. Атмосферное давление чуть выше нормы.

Вчетверг, 12 апреля, нас ждёт преимущественно солнечная погода. Утром переменная облачность, -4…+3°С, ветер северо-западный, около 2 м/с. Днём ясно, сообщает Погода. НН.ру, воздух прогреется до +8°С, атмосферное давление довольно высокое, 758-762 мм рт.ст. Вечером +3…+5°С, ночью 0…-4°С.