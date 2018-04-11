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Прогноз погоды. Испортившаяся погода не скоро восстановится
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Прогноз погоды. Испортившаяся погода не скоро восстановится 

nn.ru 37 минут назад
Фото: nn.ru
В среду, 11 апреля, выходя утром на улицу, одевайтесь теплее: на термометрах -1…+1°С, сильный северо-восточный ветер и снег. Днём осадки прекратятся. Выглянет солнце, и температурный максимум, на который можно рассчитывать сегодня — это +5…+6°С. Вечером небо останется чистым, ветер немного ослабит силу, и температура уйдёт в минус: -1…-3°С, ночью -4…-6°С. Атмосферное давление чуть выше нормы.
Вчетверг, 12 апреля, нас ждёт преимущественно солнечная погода. Утром переменная облачность, -4…+3°С, ветер северо-западный, около 2 м/с. Днём ясно, сообщает Погода. НН.ру, воздух прогреется до +8°С, атмосферное давление довольно высокое, 758-762 мм рт.ст. Вечером +3…+5°С, ночью 0…-4°С.
Напомним, сегодня Всемирный день авиации и космонавтики — Международный день полёта человека в космос. 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный полёт вокруг Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полётов. В пятницу, 13 апреля, (ох уж эта пятница, тринадцатое!) установится облачная погода. Утром 0…+4°С, днём +5…+7°С, вечером +1…+3°С. Ветер северный, около 3 м/с.
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