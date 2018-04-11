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Спуск к Уралу в Оренбурге закрыт с 10 апреля
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Спуск к Уралу в Оренбурге закрыт с 10 апреля 

ProOren 46 минут назад
В областном центре продолжаются работы по реконструкции Набережной реки Урал.
Как ранее сообщалось, с 10 апреля закрыт спуск к Уралу. В настоящее время специалисты монтируют ограждения и подготавливают стройплощадку. На территорию заезжает техника.
В Администрации Оренбурга сообщили, что при установлении постоянных положительных температур ночью и днем рабочие приступят к ремонту. По прогнозам благоприятные погодные условия наступят с 15 апреля.
Проход по пешеходному мосту закрыт вместе с основным спуском к реке Урал. Окончание реконструкции по плану на 2018 году должны завершить ко Дню города Оренбурга — в Первых числах сентября.
До июня спуск на Набережную — через Елизаветинские ворота. Летом его тоже закроют на ремонт.
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