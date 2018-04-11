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Простуда не отступает: санитарные врачи зарегистрировали в Екатеринбурге новый подъем ОРВИ
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Простуда не отступает: санитарные врачи зарегистрировали в Екатеринбурге новый подъем ОРВИ 

e1.ru 49 минут назад
Фото: e1.ru
Екатеринбуржцы продолжают чихать и кашлять: по данным Роспотребнадзора, заболевших ОРВИ на минувшей неделе опять стало больше. По последним данным, за неделю зарегистрировали 5,5 тысячи случаев, показатель составил 38,8 на 10 тысяч населения. Это ниже эпидемического порога, но выше, чем неделю назад.
Это банальные сезонные вирусы: лабораторные исследования показали, что людей терзают парагрипп, аденовирус, риновирус и тому подобные напасти.
Холодная весна, похоже, никак не может позволить нам расслабиться. Две недели назад в екатеринбургских образовательных учреждениях рекомендовали не проводить массовых мероприятий и не пускать в садики не привитых против гриппа детей.
По прогнозам синоптиков, устойчивое тепло придет в наши края еще не скоро. Ночные температуры будут отрицательными в обозримом будущем, а днем столбик термометра не будет подниматься выше +5 °С.
Ранее медики говорили, что всплески сезонных инфекций в этом году наблюдаются несколько позже, чем обычно.
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