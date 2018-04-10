Паводок-2018: кому в Поморье грозит затопление

Котласе. Ситуация с паводком в регионе будет напряженной — в зону подтопления, по предварительным прогнозам, попадают Красноборский, Холмогорский, Мезенский, Приморский, Онежский, Пинежский районы. В зоне риска так же — низинные территории в Архангельске

Особенно паводок может ударить по предпринимателям в районах. На территории Холмогорского района работают 18 предприятий агропромышленного комплекса. В зону возможного подтопления могут попасть запасы кормов в селе Кехта (предприятие «Племзавод „Кехта“) — корма на острове Большой Койдокурский в объеме 150 тонн; с. Матигоры (ООО „Агрофирма „Холмогорская“) — корма на острове Марков в объеме 350 тонн. Собственниками предприятий планируется вывоз кормов в безопасное место до наступления паводка в деревнях Данилово и Кехта соответственно.

На территории Онежского района расположено шесть предприятий АПК. При больших уровнях воды в зону возможного подтопления могут попасть КФХ „Велес“ — д. Верховье (100 голов КРС); ООО „Викторияагро“ — д. Вазенцы; ООО „Агролесстрой“ — д. Анциферовский Бор (20 голов КРС). При угрозе подтопления животных планируется перегнать на возвышенности и раздать по местным жителям.