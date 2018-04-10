Две неприятные вещи ждут Владивосток в выходные

В предстоящие выходные жителей Владивостока ждут два неприятных сюрприза от небесной канцелярии, об этом свидетельствует предварительный прогноз портала «Расписание погоды».

По данным синоптиков, в субботу, 14 апреля, в столице Приморья ожидаются сильные осадки. Сначала в городе пройдет сильный обложной дождь, который начнется еще рано утром. Вечером же прогнозируется дождь со снегом. Всего за сутки может выпасть до 22 мм осадков.

Температура воздуха днем составит около 3–5 градусов, вечером похолодает до плюс одного.

Сильный дождь прошел во Владивостоке минувшей ночью. Осадки были вызваны циклоном, смещающимся над территорией Приморья. Судя по всему, предстоящий в субботу ливень будет гораздо сильнее вчерашнего.