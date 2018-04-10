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Пробки в Москве достигли семи баллов
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Пробки в Москве достигли семи баллов 

Российская Газета 1 час назад
Дорожная ситуация на столичных дорогах существенно осложнилась к вечеру. Заторы, по оценке сервиса «Яндекс. Пробки», достигли семи баллов.
Сейчас, по данным сервиса, много заторов на Третьем и Садовом кольцах, стоят улицы в центре. На радиальных трассах сложнее всего. По информации Центра организации дорожного движения, пробки на проспекте Андропова в сторону области от улицы Трофимова до Нагатинской и на Шоссе Энтузиастов от Новогиреевской улицы.
Дорожная ситуация может существенно усугубиться из-за серьезного ухудшения погоды. Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении северного и северо-восточного ветра до 13-18 метров в секунду, резкого падения температуры до 0…5 градусов, ожидается снег и дождь, что ухудшит сцепление и видимость на дороге.
Ранее ЦОДД и ГИБДД предостерегли водителей от поспешной сезонной смены резины.
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