Пробки в Москве достигли семи баллов

Дорожная ситуация на столичных дорогах существенно осложнилась к вечеру. Заторы, по оценке сервиса «Яндекс. Пробки», достигли семи баллов.

Сейчас, по данным сервиса, много заторов на Третьем и Садовом кольцах, стоят улицы в центре. На радиальных трассах сложнее всего. По информации Центра организации дорожного движения, пробки на проспекте Андропова в сторону области от улицы Трофимова до Нагатинской и на Шоссе Энтузиастов от Новогиреевской улицы.

Дорожная ситуация может существенно усугубиться из-за серьезного ухудшения погоды. Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении северного и северо-восточного ветра до 13-18 метров в секунду, резкого падения температуры до 0…5 градусов, ожидается снег и дождь, что ухудшит сцепление и видимость на дороге.