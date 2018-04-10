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Минтранс Подмосковья призвал водителей не парковать машины у деревьев из-за усиления ветра 10-11 апреля
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Минтранс Подмосковья призвал водителей не парковать машины у деревьев из-за усиления ветра 10-11 апреля 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области попросило водителей не парковать машины вблизи деревьев и рекламных конструкций из-за штормового предупреждения. Об этом сообщается в официальном канале ведомства в Telegram.
«В Москве и области синоптики объявили штормовое предупреждение. Сегодня вечером и завтра ожидается сильный ветер — до 15-17 м в секунду, возможны дожди. Обращаем ваше внимание на ухудшение погодных условий и просим не парковать транспортные средства вблизи деревьев и рекламных конструкций», — говорится в сообщении.
Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра объявлен в столичном регионе на 11 апреля 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
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