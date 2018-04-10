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В Башкирии из грузового поезда, следовавшего в Стерлитамак, капала нефть
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В Башкирии из грузового поезда, следовавшего в Стерлитамак, капала нефть 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
На железнодорожной станции «Карламан» из вагона грузового поезда, следовавшего в Стерлитамак, капала нефть. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.
10 апреля в 15.32 в оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан от дежурного Куйбышевской железной дороги поступило сообщение о том, что в Кармаскалинском районе на железнодорожной станции «Карламан», у грузового поезда вагон 59912873 со сливоналивного патрубка (до 4 мм) вытекает нефтесодержащая жидкость. Грузовой поезд следовал со станции Комбинатской Западно-Сибирской железной дороги в Стерлитамак. Оцепленная группа из 12 вагонов находится на запасном пути. Интенсивность утечки 1 капля в минуту. На место происшествия направлены три единицы техники и семь сотрудников. ЧП ликвидировали: в 17.30 течь остановлена.
Погибших и пострадавших нет. Метеообстановка в районе происшествия: без осадков, ветер юго-западный 12 м/с, температура воздуха +12 С.
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