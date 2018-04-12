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В ночь на 13 апреля в Рязанской области похолодает до -6С
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В ночь на 13 апреля в Рязанской области похолодает до -6С 

Новости Рязани 2 часа назад
Фото: Новости Рязани
В пятницу, 13 апреля, на территории Рязанской области синоптики прогнозируют погоду с переменной облачностью, осадков не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Ветер западного направления с переходом на северный, скорость 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит -1.. -6°С, днем потеплеет от +7 до +12°С.
Атмосферное давление: 755 — 758 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 31 — 71%.
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в рязанском ЦГМС, по состоянию на 12 апреля уровень воды в реке Ока у г. Рязань составил 325 см, поднявшись за сутки на 75 см. В целом уровни воды в р. Оке продолжают повышаться.
Фото: pixabay.com
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