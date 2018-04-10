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В Оренбуржье паводковая ситуация опасений не вызывает
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В Оренбуржье паводковая ситуация опасений не вызывает 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Специалисты МЧС совершили очередную аваиразведку паводковой обстановки в западных районах области на вертолете Ми-8.
На сегодняшний день паводковая ситуация стабильная и опасений не вызывает. Новых участков подтоплений не обнаружено. Ледостав сохранился пока практически на всех западных реках, за исключением реки Самары.
Также снега уже нет в Переволоцком, Новосергиевском, Сорочинском, Пономаревском, Шарлыкском и Октябрьском районах. Положительные температуры установились недавно, поэтому мониторинг
Спасатели планируют этой весной неоднократно проводить авиаразведку.
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