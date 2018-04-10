В Оренбуржье паводковая ситуация опасений не вызывает

Специалисты МЧС совершили очередную аваиразведку паводковой обстановки в западных районах области на вертолете Ми-8.

На сегодняшний день паводковая ситуация стабильная и опасений не вызывает. Новых участков подтоплений не обнаружено. Ледостав сохранился пока практически на всех западных реках, за исключением реки Самары.

Также снега уже нет в Переволоцком, Новосергиевском, Сорочинском , Пономаревском, Шарлыкском и Октябрьском районах. Положительные температуры установились недавно, поэтому мониторинг

Спасатели планируют этой весной неоднократно проводить авиаразведку.