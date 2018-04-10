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Солить и готовить рыбу надо правильно, тогда и болеть будут меньше
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Солить и готовить рыбу надо правильно, тогда и болеть будут меньше 

ИА Север-Пресс 40 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Уральском федеральном округе показатель заболеваемости описторхозом во много раз превышает среднефедеральные значения: в ХМАО — в 20,5 раз, в Тюмени — в 7,1 раза, в Курганской области — в 4,5 раза, Свердловской области — в 1,4 раза. На Ямале описторхозом болеют в 9,7 раз чаще, чем в среднем по России.
В России в минувшем году, по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, выявили 18775 случаев описторхоза (12,7 случая на 100 тысяч населения). По мнению эпидемиологов, описторхоз является одним из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний, передающихся при употреблении в пищу необеззараженной рыбы семейства карповых. Это такие виды, как язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст и другие. Меры профилактики просты: достаточная термическая обработка, хранение рыбы при низкой температуре (минус 40 градусов) и соблюдение правил её соления.
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