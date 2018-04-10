Солить и готовить рыбу надо правильно, тогда и болеть будут меньше

В России в минувшем году, по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, выявили 18775 случаев описторхоза (12,7 случая на 100 тысяч населения). По мнению эпидемиологов, описторхоз является одним из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний, передающихся при употреблении в пищу необеззараженной рыбы семейства карповых. Это такие виды, как язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст и другие. Меры профилактики просты: достаточная термическая обработка, хранение рыбы при низкой температуре (минус 40 градусов) и соблюдение правил её соления.