Три века метеонаблюдений

Почти 300 лет назад, 10 апреля 1722 года, император всероссийский Петр Великий повелел начать регулярные наблюдения за погодой. Так началась история метеорологии в России

Необычный для своего времени приказ царь-реформатор отдал для того, чтобы иметь возможность делать осмысленные прогнозы на будущее. Ведь фактически до XVIII века этим занимались не образованные мужи, а крестьяне. Методы у них были весьма далеки от научных — все сводилось к изучению примет.

Первые наблюдения вел вице-адмирал Корнелиус Крюйс. Для их проведения он выходил на палубу своего корабля, подолгу вглядываясь в небо и в горизонт. Так он, в отсутствие специальных приборов, фиксировал личные наблюдения — ведь опытный моряк знает, куда и почему дует ветер, и даже способен на прогноз.

Первая научная станция открылась уже через два года после декрета Петра I, в 1724 году. В 1870-х стали появляться пункты наблюдения на озерах и реках.

Единая служба появилась в 1930 году, с началом работы Центрального бюро погоды, ныне известного как Гидрометцентр.

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