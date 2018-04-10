15 апреля в 10:00 стартуют соревнования на Кубок Столицы по спортивной орнитологии «Весна-2018»!

Цель мероприятия — изучение и сохранение живой природы столицы, сбор информации о перелетных и гнездящихся птицах. Соревнования пройдут в 18-й раз.

Мероприятие проходит в двух номинациях: «Знатоки» и «Новички». Задача команды — за 3 часа сфотографировать и правильно определить максимальное число видов птиц. Результаты направляются участниками в течение 3-х суток после окончания соревнований через телекоммуникационную сеть Интернет.

До начала соревнований необходимо ознакомиться с Регламентом, скопировать чек-лист и карту местности (на сайте ГПБУ «Мосприрода»). Заблаговременно регистрироваться на соревнования не нужно.

С собой необходимо иметь фотоаппараты, бинокли, ручки, простые карандаши, сухой паек. Одежда участников — по погоде. В случае выпадения осадков (снега или дождя) соревнования не отменяются.