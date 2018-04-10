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15 апреля в 10:00 стартуют соревнования на Кубок Столицы по спортивной орнитологии «Весна-2018»!
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15 апреля в 10:00 стартуют соревнования на Кубок Столицы по спортивной орнитологии «Весна-2018»! 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 1 час назад
Цель мероприятия — изучение и сохранение живой природы столицы, сбор информации о перелетных и гнездящихся птицах. Соревнования пройдут в 18-й раз.
Мероприятие проходит в двух номинациях: «Знатоки» и «Новички». Задача команды — за 3 часа сфотографировать и правильно определить максимальное число видов птиц. Результаты направляются участниками в течение 3-х суток после окончания соревнований через телекоммуникационную сеть Интернет.
До начала соревнований необходимо ознакомиться с Регламентом, скопировать чек-лист и карту местности (на сайте ГПБУ «Мосприрода»). Заблаговременно регистрироваться на соревнования не нужно.
С собой необходимо иметь фотоаппараты, бинокли, ручки, простые карандаши, сухой паек. Одежда участников — по погоде. В случае выпадения осадков (снега или дождя) соревнования не отменяются.
Начало регистрации в 9:30  Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
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