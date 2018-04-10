Авиалесоохрана: повторения торфяных пожаров 2010 года в ЦФО в 2018 году не ожидается

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Риск горения торфяников существует всегда, но катастрофические пожары 2010 года вряд ли повторятся в этом году в Центральном федеральном округе, сообщил журналистам во вторник начальник Авиалесоохраны Виталий Акбердин.

"Если есть палы травы, если есть пожары, естественно, могут загореться и торфяники. Как в 2010 году, такого, я думаю, не должно быть, хотя в июне и июле, по прогнозу, как раз на Урале и в центральной России пожарная опасность есть. Но … все-таки регионы намного лучше готовы, чем в 2010 году, предупреждены", — считает Акбердин.

В июле-августе 2010 года на всей территории европейской части страны из-за малоподвижного антициклона установилась аномальная жара, рекордная за более чем 130-летнюю историю метеонаблюдений. Из-за погоды ухудшилась экологическая обстановка, активизировались торфяные и лесные пожары — всего было зафиксировано 34,8 тыс. их очагов площадью около 2 млн га, в том числе более 1 тыс. торфяных. В августе 2010 года Дмитрий Медведев , который был тогда президентом РФ, специальным указом объявил чрезвычайную ситуацию в семи регионах страны, где положение было особенно серьезным — в республиках Марий Эл Мордовия , Владимирской, Воронежской, Московской, Нижегородской и Рязанской областях.

По данным МЧС, всего от пожаров и вызванного ими смога пострадали 17 регионов, более 2 тыс. 500 семей остались без крова, более 60 человек погибли в огне и от отравления продуктами горения, ущерб оценивался в 85 млрд 500 млн рублей.