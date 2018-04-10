Аварийные бараки снова горят в Ростове 

Фотографиями с места пожара поделилась в социальных сетях ростовчанка. «Опять загорелся барак на Рябышева 111. На улице сильный ветер, и чудом огонь не перекинулся на другие здания. Пожарные приехали быстро и в течении получаса всё потушили. Администрация после каждого пожара приезжает и обещает их снести.» — такую подпись под фото сгоревших остовов зданий разместила женщина.
С началом апреля в Ростов пришли долгожданные теплые дни. Количество возгораний сухой травы и камыша теперь сильно увеличилось. Сильный ветер мгновенно раздувает огонь по большой площади. Тем не менее, от МЧС пока не поступало чрезвычайный предупреждений о высокой пожароопасности.