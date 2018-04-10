В Курске затопило придворовые территории 12 домов

По оценке специалистов, в ближайшие дни ожидается активный спад и «уход» воды

По информации пресс-службы МЧС, произошел перелив подъездной дамбы к п. Износково Рыльского района с населением 348 чел., подтопление низководного моста местного значения у д. Шумаково Солнцевского района и подтопление придомовых территорий 12 домов по улицам: Киевская, Гомельская и Брянская Центрального округа г. Курска с 31 жителем.

Ситуацию с паводком ранее обсудили на межведомственном совещании, где были озвучены все проблемные вопросы и намечены пути решения.

По оценке специалистов, в ближайшие дни ожидается активный спад и «уход» воды с территорий домовладений и приусадебных участков. также зафиксирован спад уровня воды в реке Тускарь: на различных участках он составил от 9 до 92 сантиметров. Наблюдается подъем в бассейне р. Сейм — до 60 сантиметров ежесуточно. Предположительно, такая ситуация сохранится 3 суток.