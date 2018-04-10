Топи деревни Грязюкино

До Новосибирска наконец добралось долгожданное потепление: хотя погода остаётся неустойчивой и возможны снегопады, синоптики отмечают, что температура уже выше нормы. Но в промозглом городе радости от тепла мало — вокруг лужи и слякоть. Местами, чтобы выйти из двора и не промочить ноги, приходится вытворять чуть ли не акробатические элементы, а на месте тающих сугробов появились сотни окурков.

«Сейчас наблюдается аномально тёплая погода, на 2–5 градусов выше нормы. Снежный покров тает с интенсивностью от одного до семи сантиметров в сутки. На Алтае в южных районах снежный покров уже сошёл. Вскоре он исчезнет и в наших южных районах области — в первую очередь это Карасук , Баган. Но помните, по многолетним данным наблюдений, снег у нас бывает ещё в начале мая и даже июня. Сейчас существенно теплее, в южных районах 12-го числа мы даём прогноз до 13 градусов тепла», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин

Начавшееся потепление уже добавило грязи во дворах и на улицах города. Чиновники объясняют, что за чистотой и уборкой возле дома должны следить управляющие компании.

«Во дворах обязаны следить управляющие компании, а на улице у меня везде порядок — мусора у меня нет на улицах. Эти вопросы должны решать министерство ЖКХ и администрации районов. Мусор собирается и вывозится десятками тонн. Только за прошедшие сутки мы вывезли 300 тонн смёта и грязи. Тот мусор, который вытаивает вдоль магистралей и районных улиц, удаляется нашими сотрудниками и администрациями», — пояснил начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк

В Государственной жилищной инспекции новосибирцам предложили не ждать, когда управляющая компания уберётся во дворе, а оперативно жаловаться на УК — фотографировать и писать претензии прямо со смартфона. «В целях профилактики правонарушений в части содержания придомовых территорий и принятия мер оперативного реагирования, ГЖИ НСО сообщает о возможности подать обращение о фактах несвоевременной, некачественной уборки придомовых и дворовых территорий с помощью разработанной онлайн-платформы Система общественного мониторинга „Сообщество Неравнодушных Горожан“ (СОМ „СНеГ“). Через систему посредством устных, письменных электронных заявлений, фото— и видеофиксации можно сообщить информацию о несвоевременном (надлежащем) выполнении работ по очистке территории многоквартирного дома», — ответили представители ГЖИ на запрос корреспондента НГС. Горожанам, например, рекомендуют писать в gjinsobot в Telegram.

Горка на Красном проспекте, 94 не пережила эту зиму, да и в целом двор выглядит удручающим — дорога от дома к детской площадке лежит через лужи, а сама она больше похожа на тающий снегоотвал.

Во дворах между станциями метро «Гагаринская» и «Заельцовская» можно снимать готические фильмы ужасов — есть в этих снежных кучах и переплетённых деревьях что-то от «Сонной лощины» Тима Бёртона

За домом на Красном проспекте, 100/2 разлилось целое озеро. Сверху, со стороны железных гаражей, талые воды несут мусор, грязь и прошлогоднюю листву прямо к дому. Здесь просто кладезь находок для тех, кто соберётся на субботник 21 апреля.

Чем дальше идёшь между домами на улице Дуси Ковальчук, тем дорога всё более скользкая — лёд подтаивает за день, но ночью вновь подмерзает.

Дороги в Заельцовском районе выглядят не лучше, а пешеходы рискуют быть облитыми грязью, если водитель чуть-чуть поддаст газу.

Такая же ситуация во дворах на «Студенческой» — сам проспект Маркса сухой, но стоит только обойти дом, как приходится петлять между ручьями.

Чтобы пройти сквозь дворы улицы Геодезической, нужна определённая сноровка. Во-первых, встаём на край лужи, правой ногой наступаем на камень, выступающий из воды, делаем левой шаг, не забываем отклонить корпус, чтобы не замарать куртку о стоящий рядом автомобиль, — ура, вы обошли эту лужу! Правда, впереди таких ещё штуки три.

Автомобиль припарковал, а вот как выйти из него — огромный вопрос.

Тротуар во дворах Немировича-Данченко больше похож на минное поле — то лужи, то дыры в асфальте, которые закрывают подручными средствами.

Напротив завода радиодеталей «Оксид» на Нижегородской автомобили развезли сырую землю. Многих местных жителей это не останавливает — некоторые срезают путь по чавкающей грязи.

Чиновники напоминают владельцам собак, что за любимцами надо убирать самим. «За своими собаками должны убирать хозяева прежде всего. Если такая уборка и будет организована, то она опять же за наш же с вами счёт, за счёт тех средств, которые поступают с налогов в бюджет. Это моё личное мнение, но мне кажется это несправедливым», — эмоционально добавил Юрий Сердюк.

Ледяная колея между домами на улице Добролюбова таять будет ещё долго — лучи солнца сюда не доходят и узкий проезд всегда в тени, но самое интересное, что перед подъездами снег аккуратно убран и перед домом чистый сухой асфальт.

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