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Экстренное предупреждение: сильный ветер надвигается на Нижний Новгород
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Экстренное предупреждение: сильный ветер надвигается на Нижний Новгород 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1–3 часа 10 апреля в Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидается усиление юго-западного, а ночью северо-западного ветра порывами 13–18 м/с. Такая же погода сохранится завтра утром, 11 апреля, — сообщили в ГУ МЧС региона.
Из-за сильного ветра есть вероятность возникновения чрезвычайных, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.
Спасатели рекомендуют, если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.
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Экстренное предупреждение: сильный порывистый настигнет нижегородцев Прогноз погоды. Днём — весна, ночью — морозы Прогноз погоды.
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