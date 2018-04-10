Экстренное предупреждение: сильный ветер надвигается на Нижний Новгород

— По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1–3 часа 10 апреля в Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидается усиление юго-западного, а ночью северо-западного ветра порывами 13–18 м/с. Такая же погода сохранится завтра утром, 11 апреля, — сообщили в ГУ МЧС региона.

Из-за сильного ветра есть вероятность возникновения чрезвычайных, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

Спасатели рекомендуют, если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.