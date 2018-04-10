В Екатеринбурге произошел выброс вредного газа

Екатеринбурге зафиксирован выброс вредных веществ в атмосферу. Автоматические станции контроля зафиксировали, что в 10 апреля в воздухе была превышена предельно допустимая концентрация диоксида азота — 1,2 ПДКсс.

«С 00:00 до 12:00 часов в районе расположения автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха отмечено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в городах: Екатеринбург — диоксида азота — 1,2 ПДКсс.», — сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Отмечается, что в других крупных городах выбросов не зафиксировано.