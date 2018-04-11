Сколько дней будем отдыхать на майские праздники?

В начале мая россиян ждут длинные выходные.

По постановлению правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2018 году, в связи с празднованием Первомая выходными праздничными выходными будут дни с 29 апреля по 2 мая включительно. В итоге россияне будут отдыхать 4 дня. Правда для этого придется потрудиться в субботу. 28 апреля, суббота, будет сокращенным рабочим днем.

Следующий праздничный майский выходной будет в День Победы, 9 мая. Правда, отдыхать будем только один день, так как эта дата выпадает на среду.