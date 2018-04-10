Южак, Бора и другие ветры, которые дуют в России

Россия — страна большая, и в ней есть, где разгуляться ветрам. Местные ветра есть в каждом регионе нашей страны. Мы вспомнили основные.

Баргузин

Могучий восточный байкальский ветер, скоростью 20м/с и продолжительностью всего несколько часов. Особой мощи он достигает осенью. Дует главным образом в центральной части озера из Баргузинской долины поперёк и вдоль Байкала. Возникает засчёт стока холодного воздуха из Даурских степей. Дует ровно, с постепенно нарастающей мощью, обычно предваряет устойчивую солнечную погоду.

Славное море — священный Байкал, Славный корабль — омулёвая бочка. Эй, баргузин, пошевеливай вал, Молодцу плыть недалёчко.

Бора (итал. bora от греч. boreas— северный ветер) продолжается от нескольких суток до недели. Это ветер Новороссийской и Геленджикской бухт (дует более 40 дней в году), Новой Земли, берегов Байкала, чукотского города Певек ("южак"), ветер западного склона Урала. Это сильный порывистый холодный ветер, дующий на побережье морей или крупных озер с горных хребтов, разделяющих сильно охлажденную и более теплую приморскую поверхность у их подножий. Он образуется, если невысокие горные хребты отделяют холодный воздух над сушей от тёплого воздуха над водой. Чем теплее вода и больше контраст температур — тем мощнее бора. Шквалистый ветер приносит сильное похолодание, поднимает высокие волны, а брызги воды намерзают на корпуса кораблей. Иногда с наветренной стороны на судне нарастает слой льда толщиной до 4 метров, под тяжестью которого корабль может перевернуться и затонуть. Перед появлением боры у вершин гор можно наблюдать густые облака, которые жители Новороссийска называют «борода».

Происхождение названия «Южак» не вызывает сомнений: южак — это общее название южных ветров в России. Однако южак распространен не только в южных регионах страны, но и в северных. Так, южак является одним из самых опасных ветров на Чукотке. Он опасен своей внезапностью и силой. В течение часа ветер может дуть со скоростью 40 м/с, а порывы могут достигать 60 — 80 м/с. Южак уносит почти весь снег, оголяет берега, разрушает постройки. Он опасен для судов, стоящих на рейде. Южаком также называют юго-западный и западный ветер в бухте Тикси. Он также отличается силой и представляет угрозу для судоходства.

Бриз (франц. brise — легкий ветер) — местный ветер небольшой скорости, меняющий направление дважды в сутки. Возникает на берегах морей, озер, иногда больших рек. Днем суша нагревается быстрее, чем вода, и над ней устанавливается более низкое атмосферное давление. Поэтому дневной бриз дует с акватории на нагретое побережье. Ночной — с охлажденного побережья на прогретую воду. Бризы хорошо выражены летом во время устойчивой антициклональной погоды, когда разница в температуре суши и воды наиболее значительная. Бризы дуют в нескольких сотнях метров на суше, а на морях — в пределах нескольких десятков километров. В эпоху парусного судоходства бризами пользовались для начала плавания.

Сарма

Самый мощный ветер и Байкала, и России. Этот шквалистый ветер образуется при переваливании холодного арктического воздуха через прибрежные горные хребты. Он назван по имени реки Сармы, через долину которой холодный ветер из прорывается к Байкалу. Появляется так: холодный арктический воздух с Приленского плато, переходя через Приморский хребет, попадает в суживающуюся к берегу Байкала долину Сармы, которая представляет собой природную аэродинамическую трубу, при выходе из которой ветер превращается в ураган. Жителям поселка Сарма приходится привязывать крыши домов к земле. Этот ветер наиболее част и свиреп осенью и зимой: в ноябре — 10 дней, в декабре — 13.

Перед появлением сармы появляются слоисто-кучевые облака грибовидной формы, с резко очерченными границами, собирающиеся над вершинами Приморского хребта вблизи Сарминского ущелья. Обычно от начала концентрации таких облаков до первого порыва сармы проходит 2-3 часа. Последним признаком является открытие «ворот» — появление просвета между вершинами гор и нижней кромкой туч.

Суховей

Степной ветер с высокой температурой и низкой влажностью воздуха в степях, полупустынях и пустынях. Образуется по краям антициклонов и продолжается несколько суток, усиливая испарение, иссушая почву и растения. Суховеи характерны для степных районов России и Прикаспийского района. Может пройти — и засушить весь урожай.

Горно-долинные ветры

Практически сухопутный бриз. Точно так же меняет направления 2 раза. Воздух по-разному нагревается над гребнями горных хребтов, склонами и дном долины. Днём ветер дует вверх по долине и склонам, а ночью, наоборот, — с гор в долину и вниз в сторону равнины. Скорость горно-долинных ветров невысока — около 10 м/с.