Река Белая в Уфе за сутки поднялась больше, чем на полметра

Резкое потепление привело к тому, что за минувшие сутки вода в реках Башкирии существенно поднялась.

— Белая в башкирской столице поднялась на 63 сантиметра за 24 часа. Река Дёма в районе деревни Бочкарёво прибавила сразу 57 сантиметров, — сообщили в Башгидрометцентре.

Не такие значительные подъёмы зафиксировали гидрологи на двух других постах в Башкирии. Так, река Белая в районе Стерлитамака подросла на четыре сантиметра, так же, как и река Уфа в микрорайоне Шакша в Уфе.

В Башкирии в начале апреля после выноса теплой воздушной массы с Каспийского моря температура воздуха повысилась до значений выше среднемноголетних. К середине месяца температура приблизилась к норме.