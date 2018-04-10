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Река Белая в Уфе за сутки поднялась больше, чем на полметра
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Река Белая в Уфе за сутки поднялась больше, чем на полметра 

ufa1.ru 51 минуту назад
Фото: ufa1.ru
Резкое потепление привело к тому, что за минувшие сутки вода в реках Башкирии существенно поднялась.
— Белая в башкирской столице поднялась на 63 сантиметра за 24 часа. Река Дёма в районе деревни Бочкарёво прибавила сразу 57 сантиметров, — сообщили в Башгидрометцентре.
Не такие значительные подъёмы зафиксировали гидрологи на двух других постах в Башкирии. Так, река Белая в районе Стерлитамака подросла на четыре сантиметра, так же, как и река Уфа в микрорайоне Шакша в Уфе.
В Башкирии в начале апреля после выноса теплой воздушной массы с Каспийского моря температура воздуха повысилась до значений выше среднемноголетних. К середине месяца температура приблизилась к норме.
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