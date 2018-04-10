Уровень воды в реках Подмосковья повысился почти на 2 метра

В некоторых реках Подмосковья уровень воды уже повысился почти на 2 метра, а на реке Дубне уровень воды растет со скоростью 12 сантиметров в час, сообщается на сайте «Метеоновости».

По данным на 9 апреля на реках Дубне и Ламе уровень воды поднимался со скоростью 12 и 7 сантиметров соответственно. На Ламе продолжается ледоход, на Дубне закраины.

«Уровень воды повышается и на Оке. Продолжается ледоход. У Серпухова уровень воды повысился на 1,19 метра, у Каширы уровень воды повысился на 1,93 метра. На реке Москве у деревни Барсуки и Звенигорода пик половодья прошел, уровень воды медленно снижается. На реке Катыше у деревни Троицкое уровень воды понизился и находится ниже отметки «высокое половодье» на 48 сантиметров», — говорится в сообщении.