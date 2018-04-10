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Уровень воды в реках Подмосковья повысился почти на 2 метра
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Уровень воды в реках Подмосковья повысился почти на 2 метра 

РИАМО 52 минуты назад
Фото: РИАМО
В некоторых реках Подмосковья уровень воды уже повысился почти на 2 метра, а на реке Дубне уровень воды растет со скоростью 12 сантиметров в час, сообщается на сайте «Метеоновости».
По данным на 9 апреля на реках Дубне и Ламе уровень воды поднимался со скоростью 12 и 7 сантиметров соответственно. На Ламе продолжается ледоход, на Дубне закраины.
«Уровень воды повышается и на Оке. Продолжается ледоход. У Серпухова уровень воды повысился на 1,19 метра, у Каширы уровень воды повысился на 1,93 метра. На реке Москве у деревни Барсуки и Звенигорода пик половодья прошел, уровень воды медленно снижается. На реке Катыше у деревни Троицкое уровень воды понизился и находится ниже отметки «высокое половодье» на 48 сантиметров», — говорится в сообщении.
На большинстве притоков Оки наблюдаются забереги, реки Москва у Коломны, Озерна и Клязьма очистились ото льда. Продолжается ослабление прочности льда на озерах и водохранилищах. Выход на сохраняющийся на водоемах лед еще очень опасен.
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