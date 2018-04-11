В Алтайском крае с 12 апреля объявлен пожароопасный сезон 

Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал Постановление Правительства о начале пожароопасного сезона, оно вступает в силу с 12 апреля. Это вызвано тем, что несмотря на сырую погоду в регионе прогнозируют повышение среднесуточных температур в ближайшее время. В прошлом году пожароопасный сезон в крае был объявлен на девять дней позже, уточняют в Минприроды региона. В ведомстве призывают граждан с приходом тепла и сухого периода быть бдительными и осторожными в обращении с огнем. Жители края о возгораниях в лесу могут сообщить по бесплатной круглосуточной горячей линии, а также через мобильное приложение «Берегите лес». Оно позволяет передать актуальную информацию о любом происшествии в лесах любой точки страны в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства.