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В Алтайском крае объявили о начале пожароопасного сезона
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В Алтайском крае объявили о начале пожароопасного сезона 

АиФ — Алтай 40 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Пожароопасный сезон начнется в Алтайском крае 12 апреля, на 9 дней раньше, чем в 2017 году. Несмотря на сырую погоду прогнозируется повышение среднесуточной температуры.
Губернатор Александр Карлин подписал соответствующее постановление, в крае работает бесплатная круглосуточная «горячая линия» для передачи информации о лесных пожарах и других происшествиях в лесу. Телефон 8-800-100-94-00. Также о ЧП можно сообщить через мобильное приложение «Берегите лес».
Минприроды Алтайского края призывает горожан быть бдительными и осторожно обращаться с огнем.
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