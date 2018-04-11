В Алтайском крае объявили о начале пожароопасного сезона 

Пожароопасный сезон начнется в Алтайском крае 12 апреля, на 9 дней раньше, чем в 2017 году. Несмотря на сырую погоду прогнозируется повышение среднесуточной температуры.
Губернатор Александр Карлин подписал соответствующее постановление, в крае работает бесплатная круглосуточная «горячая линия» для передачи информации о лесных пожарах и других происшествиях в лесу. Телефон 8-800-100-94-00. Также о ЧП можно сообщить через мобильное приложение «Берегите лес».
Минприроды Алтайского края призывает горожан быть бдительными и осторожно обращаться с огнем.