В Тимирязевской академии разработали систему предупреждения затопления территорий после сильных дождей

В РГАУ-МСХА им. К. Тимирязева разработана новая система, которая позволит предупредить затопления территорий после сильных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Магистрант института мелиорации, водного хозяйства и строительства Тимирязевской академии Максим Лапушкин разработал новую метеорологическую информационно-измерительную систему. Проект был рассмотрен и одобрен специалистами «Мосводостока». Новая метеорологическая информационно-измерительная система состоит из датчиков измерения интенсивности осадков и базовой станции», — говорится в сообщении.

Как уточняется, планируется, что датчики-осадкомеры будут установлены на крышах домов, либо на столбах. Данные об осадках будут отправляться на центральный сервер «Мосводостока» ежеминутно. Новая разработка позволит в режиме реального времени оценить ситуацию и оперативно отправить коммунальную технику для устранения последствий.