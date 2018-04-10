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В Тимирязевской академии разработали систему предупреждения затопления территорий после сильных дождей
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В Тимирязевской академии разработали систему предупреждения затопления территорий после сильных дождей 

Агентство «Москва» 1 час назад
В РГАУ-МСХА им. К. Тимирязева разработана новая система, которая позволит предупредить затопления территорий после сильных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Магистрант института мелиорации, водного хозяйства и строительства Тимирязевской академии Максим Лапушкин разработал новую метеорологическую информационно-измерительную систему. Проект был рассмотрен и одобрен специалистами «Мосводостока». Новая метеорологическая информационно-измерительная система состоит из датчиков измерения интенсивности осадков и базовой станции», — говорится в сообщении.
Как уточняется, планируется, что датчики-осадкомеры будут установлены на крышах домов, либо на столбах. Данные об осадках будут отправляться на центральный сервер «Мосводостока» ежеминутно. Новая разработка позволит в режиме реального времени оценить ситуацию и оперативно отправить коммунальную технику для устранения последствий.
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