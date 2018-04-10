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Месячник по благоустройству набирает в Богородском обороты
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Месячник по благоустройству набирает в Богородском обороты 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Коммунальные службы и неравнодушные жители приводят территорию района в порядок.
В апреле в Москве стартовал месячник по благоустройству территорий. Коммунальные службы района Богородское уже разбили все сугробы во дворах и снега в районе практически не осталось. Этому способствовала и теплая погода, установившаяся в столице в последние дни.
Пока коммунальщики готовятся к отмывке и ремонту цоколей многоквартирных домов, неравнодушные жители уже начали выходить на свои придомовые территории. В основном это касается жителей, которые под своими окнами традиционно выращивают цветы. Богородчане убирают мусор по окнами и готовят свои импровизированные клумбы к посадкам.
Напомним, что в Москве 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники. Жители района будут убирать придомовые территории, объекты образования и торговли, парки. Весь инструмент для работы будет предоставлен управляющими компаниями.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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