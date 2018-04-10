Месячник по благоустройству набирает в Богородском обороты

Коммунальные службы и неравнодушные жители приводят территорию района в порядок.

В апреле в Москве стартовал месячник по благоустройству территорий. Коммунальные службы района Богородское уже разбили все сугробы во дворах и снега в районе практически не осталось. Этому способствовала и теплая погода, установившаяся в столице в последние дни.

Пока коммунальщики готовятся к отмывке и ремонту цоколей многоквартирных домов, неравнодушные жители уже начали выходить на свои придомовые территории. В основном это касается жителей, которые под своими окнами традиционно выращивают цветы. Богородчане убирают мусор по окнами и готовят свои импровизированные клумбы к посадкам.

Напомним, что в Москве 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники. Жители района будут убирать придомовые территории, объекты образования и торговли, парки. Весь инструмент для работы будет предоставлен управляющими компаниями.