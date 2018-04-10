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Завтра в Ростове завершится отопительный сезон
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Завтра в Ростове завершится отопительный сезон 

Деловое сообщество 54 минуты назад
Завтра, 11 апреля, в Ростове-на-Дону завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление за подписью градоначальника Виталия Кушнарева было опубликовано на портале городской администрации. Контроль за его выполнением возложен на заместителя главы администрации по ЖКХ Владимира Сакеллариуса и глав районных администраций города.
Напомним, отопительный сезон начался 13 октября прошлого года. В Ростове-на-Дону он, согласно действующим документам, прекращается после того, как среднедневная температура становится выше 8 градусов по Цельсию.
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