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«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе
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«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе 11 апреля из-за сильного ветра 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра объявлен в столичном регионе на 11 апреля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в среду, 11 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/c, местами порывы 12-17 м/c. Днем ожидается плюс 7-9 градусов в столице, по региону — плюс 5-10 градусов. Ночью сохранится облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие осадки. Ветер северо-восточный 5-10 м/c, местами порывы 12-17 м/c. Ночью в Москве плюс 2-4, по области — до плюс 5 градусов.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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