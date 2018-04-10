В Москве объявили штормовое предупреждение

В столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности

Синоптики предупреждают о возможном усилении ветра во второй половине дня 10 апреля.

Синоптики объявили в Московском регионе «желтый» уровень погодной опасности, предупредив о возможном усилении ветра. Они, по данным метеорологов, могут достигать 15 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр РФ

Жителям региона советуют избегать мест, где возможно обрушение рекламных конструкций и деревьев.

Кроме того, в столичном регионе ожидаются дожди и, возможно, первая в этом году гроза. Такая перемена в погоде обусловлена прохождением через Москву и область холодного атмосферного фронта. После этого вновь установится сухая и солнечная погода, однако станет чуть прохладнее.

Штормовое предупреждение распространяется на Курскую, Брянскую, Белгородскую, Липецкую, Воронежскую, Тамбовскую, Владимирскую, Рязанскую, Ивановскую и Московскую области, сообщает телеканал «360».