В Москве объявили штормовое предупреждение

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В столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Синоптики предупреждают о возможном усилении ветра во второй половине дня 10 апреля.
Синоптики объявили в Московском регионе «желтый» уровень погодной опасности, предупредив о возможном усилении ветра. Они, по данным метеорологов, могут достигать 15 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр РФ.
Жителям региона советуют избегать мест, где возможно обрушение рекламных конструкций и деревьев.
Кроме того, в столичном регионе ожидаются дожди и, возможно, первая в этом году гроза. Такая перемена в погоде обусловлена прохождением через Москву и область холодного атмосферного фронта. После этого вновь установится сухая и солнечная погода, однако станет чуть прохладнее.
Штормовое предупреждение распространяется на Курскую, Брянскую, Белгородскую, Липецкую, Воронежскую, Тамбовскую, Владимирскую, Рязанскую, Ивановскую и Московскую области, сообщает телеканал «360».
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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