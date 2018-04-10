Как отдыхаем в майские праздники?

В этом году первое мая выпадает на вторник, а девятое на среду. Какие дни будут официально считаться праздничными, а какие рабочими?

Очередные длинные выходные ждут россиян в мае. Первая рабочая неделя последнего месяца весны будет очень короткой — всего два дня: 3 и 4 мая (четверг и пятница соответственно). Всё потому, что первомай выпадает на вторник, а рабочий день понедельника 30 апреля перенесли на субботу — 28 апреля. В итоге отдыхать будет четыре дня с 29 апреля по 2 мая включительно. Зато потрудиться шестидневную рабочую неделю придётся накануне.

А вот 9 мая выпадает на среду, будет один выходной среди недели. Предпраздничный трудовой день 8 марта будет официально сокращён на один час.

Всего в мае будем отдыхать 11 дней и 20 — работать.