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Как отдыхаем в майские праздники?
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Как отдыхаем в майские праздники? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В этом году первое мая выпадает на вторник, а девятое на среду. Какие дни будут официально считаться праздничными, а какие рабочими?
Н. Невзоров, Красноярск
Очередные длинные выходные ждут россиян в мае. Первая рабочая неделя последнего месяца весны будет очень короткой — всего два дня: 3 и 4 мая (четверг и пятница соответственно). Всё потому, что первомай выпадает на вторник, а рабочий день понедельника 30 апреля перенесли на субботу — 28 апреля. В итоге отдыхать будет четыре дня с 29 апреля по 2 мая включительно. Зато потрудиться шестидневную рабочую неделю придётся накануне.
А вот 9 мая выпадает на среду, будет один выходной среди недели. Предпраздничный трудовой день 8 марта будет официально сокращён на один час.
Всего в мае будем отдыхать 11 дней и 20 — работать.
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