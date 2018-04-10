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Завод «Русала» в Хакасии сбросил энергонагрузку с 1,01 тыс. до 600 МВт
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Завод «Русала» в Хакасии сбросил энергонагрузку с 1,01 тыс. до 600 МВт 

Прайм 1 час назад
Саяногорский алюминиевый завод "Русала" в Хакасии резко снизил энергонагрузку — с 1,010 тысячи до 600 МВт, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.
"10 апреля в 09.40 на Саяногорском алюминиевом заводе (ОК «Русал») без предварительного уведомления диспетчерского персонала произошел сброс нагрузки в объеме 410 МВт (с 1,010 тысячи до 600 МВт)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что температура воздуха составляет 9 градусов. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Саяногорский алюминиевый завод — крупнейший в РФ производитель алюминиевых сплавов, третье по величине алюминиевое предприятие «Русала». Мощность завода — 542 тысячи тонн алюминия в год, персонал — более 2 тысяч человек.
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