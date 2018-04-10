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На некоторых кузбасских реках начался ледоход
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На некоторых кузбасских реках начался ледоход 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Участки некоторых рек в Кемеровской области очистились ото льда.
Как сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и дорожного комплекса, на юге региона наблюдается небольшой подъем уровня воды. На некоторых участках водоемы уже очистились ото льда, так как на них не было полного ледостава. Так, ледоход начался на реке Мундыбаш в поселке Мундыбаш Таштагольского района, Кондоме в Таштагольском районе и Калтане, Томи в районе Новокузнецка. Дальнейшая паводковая обстановка будет зависеть от потепления, которое синоптики обещают во второй половине недели.
Ожидается, что в Кемерове ледоход на Томи начнется в период с 13 по 15 апреля. В регионе создана областная противопаводковая комиссия. Специалисты ведут постоянный мониторинг на 47 гидропостах и 23 комплексах видеонаблюдения.
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