«Транснефть» приостановила отгрузку нефти в порту Махачкалы из-за плохой погоды

«Во всех портах, за исключением Махачкалы, погода рабочая, опаздывающих танкеров нет. В Козьмино идет опережающая график отгрузка танкера из-за ожидания прихода сегодня вечером циклона и штормовой погоды. В Махачкале с 17:10 вчерашнего дня штормовая погода», — сообщил представитель «Транснефти» Игорь Демин

«Прием нефти в систему идет без ограничений. По поставкам на НПЗ — введено ограничение для Марийского НПЗ из-за отсутствия маршрутных поручений», — поянил он.