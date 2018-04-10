«Транснефть» приостановила отгрузку нефти в порту Махачкалы из-за плохой погоды 

В порту Махачкалы приостановили отгрузку нефти «Транснефти» из-за шторма.
«Во всех портах, за исключением Махачкалы, погода рабочая, опаздывающих танкеров нет. В Козьмино идет опережающая график отгрузка танкера из-за ожидания прихода сегодня вечером циклона и штормовой погоды. В Махачкале с 17:10 вчерашнего дня штормовая погода», — сообщил представитель «Транснефти» Игорь Демин
Он также добавил, что утром 10 апреля была «остановлена прокачка от ПСП Сиазань (республика Азербайджан) в направлении ПСП Самур (Дагестан) нефтепровода Баку — Новороссийск по техническим причинам».
«Прием нефти в систему идет без ограничений. По поставкам на НПЗ — введено ограничение для Марийского НПЗ из-за отсутствия маршрутных поручений», — поянил он.