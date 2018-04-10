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Курск. Энергетики снизили температуру теплоносителя в связи с потеплением
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Курск. Энергетики снизили температуру теплоносителя в связи с потеплением 

Курские известия 58 минут назад
Фото: Курские известия
Тепловые станции филиала ПАО «Квадра» — «Курская генерация» снизили температуру теплоносителя, поставляемого потребителям, до минимально возможных значений
Как пояснили в компании, такое решение было принято в связи со значительным потеплением.
— Для потребителей Сеймского и Центрального округов температура теплоносителя теперь составляет 70 градусов — её тепловые станции нашей компании будут выдерживать вплоть до завершения отопительного сезона, — пояснил управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин.
Также потребители при необходимости также могут снизить расход тепла внутри дома. Для этого следует обратиться в управляющую компанию, чтобы её специалисты изменили режим работы внутридомовой системы отопления.
Напомним, что решение о завершении отопительного сезона принимают органы местного самоуправления исходя из погодных условий. Для этого в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха не должна опускаться ниже 8 градусов.
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