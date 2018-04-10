В украинских реках поднимается уровень воды

Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на ГСЧС Украину.

По состоянию на 10 апреля на украинском участке Дуная в Вилково Одесской области ожидаются опасные уровни воды 165-175 см, подтопление пониженных незаселенных территорий города.

В течение дня подъем уровня воды на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла и Ворсклы составит 0,1— 0,5 м с выходом воды на заводь, ее последующим затоплением (Сумская, Полтавская области), достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в некоторых районах Волынской области.

В то же время на реках бассейна Десны, Северского Донца подъем уровней воды составит 0,4 — 1,2 м с выходом воды на пойму Десны в районе Новгород-Северского и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на реке Убидь, в городе Снов.

Кроме этого, под воду может уйти часть дорог местного значения, населенных пунктов, находящихся в низине в Черниговской области, а также отдельные хозсооружения и населенные пункты подконтрольной Украине Луганской области.

На Верхнем Днепре в Черниговской области ожидается повышение уровня водны на 0,2 — 0,4 м с начальным выходом воды на пойму без негативных последствий.