В Омской области расселят поселок, каждый год страдающий от паводка

ОМСК , 10 апреля. / ТАСС /. Поселок Затон Черлакского района Омской области с населением 75 человек, который каждый год затапливает разливающийся весной Иртыш, будет расселен, сообщил во вторник журналистам заместитель главы Черлакского городского поселения Сергей Ельцов. В других регионах Сибири в настоящий момент наблюдаются локальные подтопления, но обострение паводковой ситуации ожидается только к концу недели.

"В настоящее время в Затоне находятся 75 человек. В ближайшее время вопрос по его расселению будет решен, так как с 2017 года поселок официально признан зоной подтопления и внесен в кадастровый реестр, что позволит органам местного самоуправления принять участие в госпрограмме по расселению", — заявил Ельцов.

Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области ТАСС сообщили, что решение о выделении средств будет принято в ближайшее время. «Поселок будет расселен, его жителям будут предоставлены социальные выплаты для строительства или приобретения нового жилья. Всего планируется расселить 35 жилых помещений», — уточнил собеседник агентства.

По словам заместителя начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС по Омской области Сергея Крюкова, каждый год этот поселок на юге региона принимает на себя первый удар стихии. Ледяные заторы приводят к разлитию реки и подтоплению поселка. «Наша группировка готова к выезду, жители Затона готовятся к паводку, у них уже есть многолетний опыт. На случай подтопления поселка подготовлен пункт временного размещения», — отметил Крюков.

Начальник Обь-Иртышского гидрометцентра Наталья Криворучко уточнила, что в Омской области критические превышения уровня воды не прогнозируются, но ситуация во многом зависит от сбросов воды на Шульбинской ГЭС на Иртыше в Казахстане . «Мы пока не получили график сбросов воды, поэтому прогнозы предварительные, они могут измениться», — сообщила она.

Другие регионы Сибири

Алтайском крае остаются подтопленными 41 участок в шести районах, сообщили в региональном ГУ МЧС . На территории региона сохраняется режим ЧС, в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды: дождь с мокрым снегом, в горных районах сильные осадки, которые могут повлечь повышение уровня воды. В Республике Алтай паводок пока не затронул населенные пункты, однако в районе села Турочак река Бия уже переливается через дорожное полотно.

"Дорогу пока не перекрыли, туда отправлена группа спасателей, пять человек на "КамАЗе" — при необходимости они будут помогать населению. В связи с осадками в ближайшее дни мы готовы к тому, что паводковая обстановка может ухудшиться: мы информируем население, предупреждаем что не надо отказываться от эвакуации. Пока до критических отметок от 0,4 до 7 метров", — рассказали ТАСС в республиканском главке МЧС.

Затронул паводок и дороги Иркутской области . В Черемховском районе ограничено движение большегрузного транспорта по трассе Черемхово-Голуметь-Онот: вода размыла около 600 метров дорожного полотна. «Дорожная служба Иркутской области отсыпает скальным грунтом промоины и обочины поврежденного участка дороги», — сообщили в пресс— службе министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Хакасии , где из-за резкого потепления было подтоплено более 20 населенных пунктов, пострадавшим будет выплачена компенсация, сообщили в пресс-службе правительства республики. По последним данным, общий объем выплат составит 2,72 млн рублей, они будут распределены между 524 жителями региона.

Превентивные меры

В двух регионах Сибири — Кемеровской и Новосибирской областях — власти готовятся к вскрытию рек, которое ожидается в середине апреля. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, на реке Иня для предотвращения ледовых заторов будут проведены взрывные работы. «Начинается круглосуточный мониторинг состояния рек. Когда они начнут вскрываться, с ледоходом возможны подъемы уровней воды. Глобальных подтоплений не ожидается, но локальные не исключены», — уточнил собеседник агентства.