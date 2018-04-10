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В Таганроге раньше срока завершат отопительный сезон
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Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым

В Таганроге раньше срока завершат отопительный сезон 

Деловое сообщество 56 минут назад
В городе Таганрог Ростовской области раньше завтра, 11 апреля, завершат отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава администрации Андрей Лисицкий. Решение принято из-за установившейся теплой погоды — среднесуточная температура в последние дни превышает 8 градусов по Цельсию.
По данным пресс-служба городской администрации, по заявкам в теплоснабжающие организации от руководителей дошкольных, школьных и других учреждений их отключат от поставок отопления. Тем не менее, если температура воздуха снова понизится, по письменному обращению тепло в эти здания вернут.
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