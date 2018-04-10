В Таганроге раньше срока завершат отопительный сезон

городе Таганрог Ростовской области раньше завтра, 11 апреля, завершат отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава администрации Андрей Лисицкий . Решение принято из-за установившейся теплой погоды — среднесуточная температура в последние дни превышает 8 градусов по Цельсию.

По данным пресс-служба городской администрации, по заявкам в теплоснабжающие организации от руководителей дошкольных, школьных и других учреждений их отключат от поставок отопления. Тем не менее, если температура воздуха снова понизится, по письменному обращению тепло в эти здания вернут.