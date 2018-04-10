В Щучанском районе Зауралья обнаружены неисправные автобусы 

Прокуратура Щучанского района выявила массовые нарушения, связанные с ненадлежащим состоянием школьных автобусов. Обнаружено наличие в транспортных средствах неисправных огнетушителей и просроченных медицинских аптечек, отсутствие убирающейся ступеньки. В одном из транспортных средств в неисправном состоянии находилась кнопка «Просьба об остановке», в нескольких автобусах отсутствовало устройство, препятствующее движению при открытых дверях. Прокурор района внес представление в адрес заведующей отделом образования администрации муниципалитета об их устранении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«ФедералПресс» ранее писал: на федеральных автодорогах Курганской области введено временное ограничение движения для большегрузов и рейсовых автобусов. Об этом сообщает пресс-секретарь УпрДор «Южный Урал» Татьяна Денисова. Закрытие трасс связано с опасными погодными условиями: сильный ветер с порывами до 20-25 м/с, метель, снежные заносы, плохая видимость. Ожидается, что ограничение будет снято в 20:00, однако, если погода к этому времени не изменится, сроки могут сдвинуться.