Реки Сибири вскрываются, но паводковая обстановка пока остается стабильной

ТАСС . 13 апреля. Водные артерии Сибирского федерального округа освобождаются ото льда, но паводковая обстановка пока относительно стабильна. Новых подтопленных населенных пунктов нет, однако вода отрезала от «большой земли» несколько сел, и из-за подъема рек есть угроза подтопления в разных регионах, сообщают в территориальных главках МЧС

Так, в Новосибирской области возникла угроза подтопления в Кочковском районе из-за подъема уровня реки Карасук, так что на трех затороопасных участках проведены ледовзрывные работы, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"Информирование жителей об уровне воды и развернутых пунктах временного размещения проводится по местному телевидению и при подворовых обходах", — отметил замначальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Алексей Задорожный.

В апреле 2015 года разлившаяся после таяния снега река подтопила 54 жилых дома в Кочковском районе. Сейчас на территории готовы к работе четыре пункта временного размещения на 280 человек. По данным Западно-Сибирского УГМС, в выходные на реке Карасук в районе поселка Черновка продолжится подъем воды. Пополняется и Новосибирское водохранилище — как сообщили в пресс-службе Новосибирской ГЭС, приток воды к створу ГЭС за последнюю неделю стабильно повышался в среднем на 5% в сутки и достиг более 2,7 тыс. кубометров в секунду.

Не подтоплены, но отрезаны

Информационно-диспетчерский центр ЖКХ Кузбасса сообщил, что в области нет подтопления подворий, но пока без связи с «большой землей» пять населенных пунктов в двух районах — это ежегодная ситуация. В поселках созданы резервы ГСМ, медикаментов, продовольствия, промтоваров на время паводка. В режиме повышенной готовности два областных отряда ЖКХ и аварийные бригады. Часть спасателей вместе с аэроботом группы контроля, дежурящей на юге с конца марта, передислоцирована в город Таштагол , вторая группа отправляется на север — в Мариинск , чтобы при необходимости помогать населению и наблюдать за затороопасными участками.

Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, на реке Томь прошлой ночью начался ледоход — в пятницу он наблюдается на реке в районе Кемерово . По данным областного гидрометцентра, из-за затяжной весны льдины отрываются по отдельности — это не похоже на привычный ледоход. Сегодня же должны вскрыться оставшиеся притоки Томи на юге области — этому поможет повышение температуры до плюс 20, а далее начнется похолодание.

Транспорт и паводок

Ожидание «большой воды» вынуждает работать в особом режиме транспортные организациии. Западно-Сибирская железная дорога реализует в Омской области целый комплекс мер для защиты объектов инфраструктуры от паводка и ледохода. От снега освободили около 100 км кюветов, очистили 150 км водоотводных нагорных канав. Чтобы оперативно отреагировать на паводковую обстановку, сформировали два специальных противоразмывных поезда — в их составе 14 вагонов и платформ с необходимыми инструментами и материалами — щебнем, бутовым камнем, мешками.

Хакасии талые воды осложнили проезд на нескольких региональных дорогах. В Ширинском районе на двух участках есть переливы через дороги. В Боградском районе, где ранее были проблемы, отсыпали гравием сложные участки дорог, но на одном восстановление еще продолжается. В Алтайском районе на одном из путей частично размыло полотно — там службы установили предупреждающие знаки и обеспечили проезд.

Сложные территории

Сложная паводковая ситуация сохраняется в Алтайском крае . Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, данные на утро о подтоплении 131 участка и трех домов пока не изменились, но около 1,5 тысячи спасателей продолжают работу. В то же время ожидается ухудшение погоды: 14 апреля будет дождь и мокрый снег, ветер с порывами до 20 м/с. Сильные осадки спровоцируют интенсивное таяние снега и разлив малых рек, так что подтопления возможны вновь.

Ожидается подъем воды практически до опасных отметок в главной реке края Оби и на реке Бурла.