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Реки Сибири вскрываются, но паводковая обстановка пока остается стабильной
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Реки Сибири вскрываются, но паводковая обстановка пока остается стабильной 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести Новосибирск
ТАСС. 13 апреля. Водные артерии Сибирского федерального округа освобождаются ото льда, но паводковая обстановка пока относительно стабильна. Новых подтопленных населенных пунктов нет, однако вода отрезала от «большой земли» несколько сел, и из-за подъема рек есть угроза подтопления в разных регионах, сообщают в территориальных главках МЧС.
Так, в Новосибирской области возникла угроза подтопления в Кочковском районе из-за подъема уровня реки Карасук, так что на трех затороопасных участках проведены ледовзрывные работы, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.
"Информирование жителей об уровне воды и развернутых пунктах временного размещения проводится по местному телевидению и при подворовых обходах", — отметил замначальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Алексей Задорожный.
В апреле 2015 года разлившаяся после таяния снега река подтопила 54 жилых дома в Кочковском районе. Сейчас на территории готовы к работе четыре пункта временного размещения на 280 человек. По данным Западно-Сибирского УГМС, в выходные на реке Карасук в районе поселка Черновка продолжится подъем воды. Пополняется и Новосибирское водохранилище — как сообщили в пресс-службе Новосибирской ГЭС, приток воды к створу ГЭС за последнюю неделю стабильно повышался в среднем на 5% в сутки и достиг более 2,7 тыс. кубометров в секунду.
Не подтоплены, но отрезаны
Информационно-диспетчерский центр ЖКХ Кузбасса сообщил, что в области нет подтопления подворий, но пока без связи с «большой землей» пять населенных пунктов в двух районах — это ежегодная ситуация. В поселках созданы резервы ГСМ, медикаментов, продовольствия, промтоваров на время паводка. В режиме повышенной готовности два областных отряда ЖКХ и аварийные бригады. Часть спасателей вместе с аэроботом группы контроля, дежурящей на юге с конца марта, передислоцирована в город Таштагол, вторая группа отправляется на север — в Мариинск, чтобы при необходимости помогать населению и наблюдать за затороопасными участками.
Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, на реке Томь прошлой ночью начался ледоход — в пятницу он наблюдается на реке в районе Кемерово. По данным областного гидрометцентра, из-за затяжной весны льдины отрываются по отдельности — это не похоже на привычный ледоход. Сегодня же должны вскрыться оставшиеся притоки Томи на юге области — этому поможет повышение температуры до плюс 20, а далее начнется похолодание.
Транспорт и паводок
Ожидание «большой воды» вынуждает работать в особом режиме транспортные организациии. Западно-Сибирская железная дорога реализует в Омской области целый комплекс мер для защиты объектов инфраструктуры от паводка и ледохода. От снега освободили около 100 км кюветов, очистили 150 км водоотводных нагорных канав. Чтобы оперативно отреагировать на паводковую обстановку, сформировали два специальных противоразмывных поезда — в их составе 14 вагонов и платформ с необходимыми инструментами и материалами — щебнем, бутовым камнем, мешками.
В Хакасии талые воды осложнили проезд на нескольких региональных дорогах. В Ширинском районе на двух участках есть переливы через дороги. В Боградском районе, где ранее были проблемы, отсыпали гравием сложные участки дорог, но на одном восстановление еще продолжается. В Алтайском районе на одном из путей частично размыло полотно — там службы установили предупреждающие знаки и обеспечили проезд.
Сложные территории
Сложная паводковая ситуация сохраняется в Алтайском крае. Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, данные на утро о подтоплении 131 участка и трех домов пока не изменились, но около 1,5 тысячи спасателей продолжают работу. В то же время ожидается ухудшение погоды: 14 апреля будет дождь и мокрый снег, ветер с порывами до 20 м/с. Сильные осадки спровоцируют интенсивное таяние снега и разлив малых рек, так что подтопления возможны вновь.
Ожидается подъем воды практически до опасных отметок в главной реке края Оби и на реке Бурла.
В соседней республике Алтай подтоплений нет, опасный затор на реке Бия расходится. Однако в регионе готовятся к другой природной проблеме — с 16 апреля здесь вводят особый противопожарный режим, и, по данным регионального ГУ МЧС, сегодня уже зафиксировано первое возгорание травы — пока выясняется, была ли это случайность или сельхозпал. Доступ населения в леса с середины апреля будет ограничен. В регионе на выходные также ожидают потепления до плюс 16 и осадки.
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