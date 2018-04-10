Генсек ООН заявил, что климатические изменения грозят привести к росту глобальных проблем

Антониу Гутерриш. БОАО / Китай /, 10 апреля. / ТАСС /. Климатические изменения — одна из наиболее серьезных угроз для нашей планеты, поскольку они приведут к разрастанию масштабов всех существующих глобальных проблем. Об этом заявил во вторник на Азиатском экономическом форуме в Боао (Южный Китай) генеральный секретарь ООН

"Мы [человечество] столкнулись с проблемой, которая способна уничтожить результаты всех наших стараний. Изменения климата — это глобальная угроза, и она способна привести к разрастанию прочих проблем, включая бедность, гуманитарные кризисы, конфликты и столкновения", — подчеркнул он.

Генсек напомнил, что в 2015 году было подписано Парижское соглашение по климату, однако его реализация идет гораздо медленнее, чем наблюдаемые в мире нежелательные трансформации многолетних режимов погоды. «Я по-прежнему наблюдаю за обильными инвестициями и субсидиями в углеводородные энергоресурсы [а не в экологически чистые альтернативные источники энергии]. Можно сказать, что тем самым мы сами себе копаем могилу», — резюмировал Гутерриш.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся во французской столице. Страны пяти континентов условились тогда не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии.